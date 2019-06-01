تضم أطول مائدة في العالم.. بدء توافد المواطنين على حفل إفطار العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

بدء منذ قليل توافد المواطنين على حفل إفطار العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم أطول مائدة إفطار في العالم.

وبدأت اللجنة المشكلة من موسوعة "حينيس" العالمية للأعمال القياسية، إجراءات تسجيل مائدة إفطار العاصمة الإدارية الجديدة كأطول مائدة في العالم.

وتسعى شركة العاصمة الإدارية، للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال أطول مائدة في العالم ومن المقرر أن يحضر أكثر من 7 آلاف مواطن من مختلف أطياف الشعب المصري وتصل طول مائدة الإفطار إلى أكثر من 3 آلاف متر.

وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لـ"شركة العاصمة الإدارية"، إنه تم تنظيم أطول مائدة إفطار في العالم بمشروع العاصمة الإدارية، والذي يُبنى بسواعد وشركات مصرية، حيث تصل مائدة الإفطار أكثر من 3 آلاف متر، وبحضور أكثر من 7 آلاف مشارك، في وجود ممثلي موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، سعيًا لتحطيم الرقم القياسي العالمي لمائدة الإفطار التي حدثت في مدينة عجمان بالإمارات وكان الرقم المسجل 2900 متر.

وأضاف المتحدث الرسمي للشركة، أن التنظيم سيشمل الإفطار الجماعي، يعقبه فعاليات سهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية تضم فقرات فنية لفنانين متميزين، بالإضافة إلى تشغيل شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.