بعد دخولها مصر.. "الفلاحين" تكشف خط سير دودة الحشد



كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أصل دودة الحشد الخريفية (الحشرة المدمرة) هو القارة الأمريكية، لافتًا إلى أنها انتشرت في جميع أنحاء القارة وتنقلت من بلد إلى آخر حتى اجتاحت أكثر من 40 بلدًا إفريقيًا، لافتًا إلى أن هذه الحشرة تتوطن في المناطق المدارية وشبه المدارية من الأمريكيتين.

وأضاف أبوصدام، في بيان، اليوم السبت، أن دودة الحشد دخلت إلى السودان من الجهة الشرقية لدولة إثيوبيا، كما أن هذه الحشرة تهاجر ليلًا وتنتشر في مسافة من 30 - 50 كم كل يوم وتهاجر في مجموعات كبيرة ليلًا وتتغذى على الأوراق والثمار.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن طور اليرقة يمكنها أن تسبب ضررًا كبيرًا للمحاصيل، موضحًا أنها تفضل محصول الذرة، ومع ذلك يمكن أن تتغذى على أكثر من 80 نوعًا إضافيًا من النباتات، بما في ذلك الأرز، والذرة الرفيعة، وقصب السكر ومحاصيل الخضروات والقطن.

يذكر أن اكتشاف دودة الحشد الخريفية يعود إلى عام 2016 في وسط وغرب إفريقيا، وسرعان ما ظهرت في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء بسبب التجارة والقدرة العالية للحشرة الكاملة على الطيران، حيث تقطع 100كيلو في الليلة الواحدة.

ودخلت هذه الحشرة مصر لأول مرة عن طريق السودان بعد 3 سنوات ونصف من دخولها إلى إفريقيا، وسجل أول دخول للحشرة لإفريقيا في يناير 2016 وسجل أول ظهور لها بمصر في مايو 2019.