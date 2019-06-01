يضم أطول مائدة في العالم.. ننشر أول صور لإفطار العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

تنظم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3000 متر بموقع العاصمة نفسها؛ لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية.

ويشارك في الحدث ممثلين من جميع أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.

ويتضمن جدول الحفل تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومشروعات العاصمة الإدارية بغرض تعريف المواطن المصري والعالمي بأحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، كما سيتم على هامش الحدث تنظيم فعاليات لسهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية، تضم فقرات فنية لفنانين متميزين، بالإضافة إلى تشغيل شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.