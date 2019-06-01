الرقابة الإدارية: ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة في قضية رشوة

كتب- أحمد جمعة:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة تقدر بحوالي مبلغ 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، إن هذه المبالغ جاءت مقابل إنهاء مصالح رجال الأعمال داخل محافظة البحيرة وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وكذلك تغيير نشاط بعض قطع الأراضي من إصلاح زراعي إلى سكني.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وتم ضبط المستندات ومتحصلات الجريمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين حيث اعترفوا بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات وتم حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحققات.