بدء احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنيسة زويلة الأثرية بالسلام الوطني

البابا تواضروس يزور مشيخة الأزهر على رأس وفد كنسي للتهنئة بعيد الفطر

بالصور.. تفاصيل زيارة "محرز" لحديقة الحيوان استعدادًا لعيد الفطر

كتب- إسلام ضيف:

بدأت منذ قليل احتفالية كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة زويلة بذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، بالسلام الوطني، والتي تقام تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ووزارتي الآثار والسياحة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويشارك في الاحتفالية، لفيف من الآباء الأساقفة والكهنة وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وتعد كنيسة زويلة الأثرية من أقدم كنيسة بالقاهرة، وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.