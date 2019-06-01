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    البابا تواضروس يزور مشيخة الأزهر على رأس وفد كنسي للتهنئة بعيد الفطر

    02:50 م السبت 01 يونيو 2019
    البابا تواضروس يزور مشيخة الأزهر على رأس وفد كنسي للتهنئة بعيد الفطر

    البابا تواضروس

    كتب _محمود مصطفى:

    زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على رأس وفد كنسي رفيع المستوى، مشيخة الأزهر، ظهر السبت، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

    وقدم البابا تواضروس والوفد المرافق له، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بعيد الفطر المبارك، بحضور قيادات الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووفد من وزارة الأوقاف.

    يأتي ذلك ضمن الروح الوطنية العظيمة التي يعيشها الشعب المصري العظيم والتي صارت أنموذجا للعيش المشترك. بحسب بيان صحفي.

    البابا تواضروس مشيخة الأزهر عيد الفطر أحمد الطيب
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