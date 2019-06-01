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    جامعة القاهرة تفتح قاعة المصريون بالمدينة الجامعية لمتابعة أمم أفريقيا مجانًا

    02:01 م السبت 01 يونيو 2019
    جامعة القاهرة تفتح قاعة المصريون بالمدينة الجامعية لمتابعة أمم أفريقيا مجانًا

    جامعة القاهرة

    كتب- محمد قاسم:

    وجه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بتجهيز قاعة "المصريون" بالمدينة الجامعية للطلبة خلال الإجازة الصيفية، لمشاهدة مباريات بطولة إفريقيا 2019 المقامة بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، لطلاب الجامعة من مختلف الكليات مجانا، منوهًا أن الطلاب يمكنهم الدخول لمشاهدة المباريات بعد الاطلاع على البطاقة الجامعية.

    وأعلن الخشت، أنه سيتم فتح القاعة، التي تم تجديدها هذا العام ضمن أعمال تطوير المدن الجامعية، لطلاب الجامعة خلال الفترة الصيفية لمشاهدة المباريات المحلية والدوريات العالمية المشفرة وبطولة أمم إفريقيا.

    يذكر أن شباب مدينة الطلبة يتابعون المباريات الدولية بقاعة "المصريون" بالمدينة، بعد أن كانوا يضطرون للخروج إلى المقاهي لمتابعة المباريات ويتكلفون ثمن الجلوس ويتعرضون لمواقف سلبية، وتم توفير شاشات عرض كبيرة ٥٢ بوصة وتتسع القاعة لـ2000 طالب.

    جامعة القاهرة المدينة الجامعية أمم أفريقيا 2019 محمد الخشت

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