"ممتع".. "الأرصاد" تعلن تفاصل طقس العيد

كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور محمود شاهين، وكيل هيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تمر بها البلاد، انتهت بداية من اليوم السبت، لتنخفض درجة الحرارة بمعدل درجتين وتسجل القاهرة 37 درجة، بدلا من 39 درجة.

وأضاف "شاهين"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم السبت، أن الطقس سيكون لطيفًا على أغلب محافظات الجمهورية وستكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت من العام.

وأكد أن درجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعي لها، بانخفاض درجة، خلال عيد الفطر المبارك، موضحًا، "الجو سيكون ممتع جدًا".

وأضاف، أن هناك اضطرابا بسيطا في الملاحة البحرية، بالإضافة لوجود شبورة مائية خفيفة ولكنها غير مؤثرة على الطرق.

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