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    "الإسكان": إحلال وتجديد وصلات مياه الشرب والصرف الصحى لـ11 عمارة سكنية

    01:49 م السبت 01 يونيو 2019
    "الإسكان": إحلال وتجديد وصلات مياه الشرب والصرف الصحى لـ11 عمارة سكنية

    إحلال وتجديد وصلات مياه الشرب والصرف الصحى

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي لـ11 عمارة سكنية بنجع كويز بمركز جرجا، بمحافظة سوهاج.

    وأوضح بدري، في بيان له اليوم، أنه تم تمويل مشروع الإحلال والتجديد للعمارات السكنية، من خلال مؤسسة مصر الخير بقيمة 214 ألف جنيه، ونادي روتارى بقيمة 65 ألف جنيه، مشيراً إلى أن المشروع شمل تغيير 20 وصلة مياه، و46 وصلة صرف صحى، وإحلال وتجديد 1100 م3 من التربة الزلطية.

    وصلات مياه الشرب الصرف الصحى عمارات سكنية

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