نهاية سعيدة.. طلاب أولى ثانوي: امتحان اللغة الإنجليزية "سهل"

كتبت- ياسمين محمد:

أبدى طلاب الصف الأول الثانوي المقيدون بالمدارس الحكومية، سعادتهم بامتحان اللغة الإنجليزية الذي أدوه خلال الفترة الصباحية من اليوم السبت، مشيرين إلى سهولته.

وباستعراض آراء بعض الطلاب في الامتحان، قال محمد محمود، بمدرسة السباحين الرسمية للغات، إن امتحان اللغة الانجليزية كان سهلًا للغاية، على غير المتوقع، خاصة أن الأسئلة تأتي متحررة وليست من داخل الكتاب المدرسي.

وقالت الطالبة منة أحمد، إنها سعيدة بانتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، بمادة سهلة، تمكنها من استقبال عيد الفطر وإجازة نهاية العام بسعادة.

أما الطلاب بالمدارس الحكومية العامة، فأكدوا أيضًا سهولة الامتحان، باستثناء بعض الكلمات الصعبة ببعض الأسئلة.

وقال الطالب عمر ياسر، بمدرسة الإبراهيمية الثانوية بالسيدة زينب، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء سؤال "البراجراف" الذي كان متضمنًا بعض الكلمات الصعبة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اشتكى أولياء الأمور، من تداول بعض الطلاب، صورًا للامتحان بعد بدءه مباشرة، على صفحات "فيسبوك"، مشيرين إلى أن إدخال عنصر التكنولوجيا للامتحانات لم يقلل الغش كما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

كما استعان بعض الطلاب بـ "Google translate"، لمعرفة معاني بعض الكلمات، ولم يغلق الامتحان أمامهم، رغم تأكيد وزارة التربية والتعليم، أن أي محاولة لفتح نافذة جديدة بخلاف نافذة الامتحان على "التابلت" تؤدي إلى إغلاقه نهائيا.

وأكد بعض طلاب إحدى مدارس السيدة زينب، أن ملاحظي بعض اللجان، حرروا محاضر غش للطلاب الذين حاولوا الغش من باستخدام الإنترنت، فيما لم يجر تحرير محاضر لطلاب آخرين.

ويؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، الامتحان إلكترونيًا، خلال الفترة المسائية، التي تبدأ في الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثالثة والنصف.

وتنتهي اليوم امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، وهي أول امتحانات أساسية يترتب عليها النجاح والرسوب، يؤديها الطلاب إلكترونيًا عن طريق أجهزة "التابلت" جرى تسليمها لهم.