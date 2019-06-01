غرفة عمليات بالأحياء.. محافظة القاهرة تستعد لعيد الفطر

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عليالقيادات التنفيذية بالمحافظة ونوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وشرطة المرافق والمسطحات المائية والمرور وهيئات النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة بالتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار عمل غرف العمليات بالأحياء لمراقبة أعمال المباني المخالفة التي يقوم بها المخالفين متوهمين تواجد الأجهزة الرقابية بأجازاتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات وازالتها على الفور.

وطالب محافظ القاهرة، بحسب بيان صحفي منذ قليل، بتشكيل حملات مشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التي تبيع الأسماك المملحة والطازجة للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة علي السلع، كما تم التشديد على مديرية التموين للرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها، مؤكداً على استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور، مع وجود رقابة على المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات وزيادة الكميات المعروضة بالمنافذ الموجودة بجوار أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات.

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء ورئيس هيئة النظافة بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين مع التركيز على الأماكن السياحية والمتنزهات ومحيط دور العبادة والأماكن المحددة لإقامة شعائر صلاة العيد.

وشدد اللواء خالد عبدالعال على هيئة النقل العام بالتركيز على توفير أوتوبيسات الهيئة بالمناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاثة لخدمة المواطنين مع تشديد الرقابة المرورية علي سيارات الاجرة، وفتح الحدائق العامة والمتخصصة لاستقبال زوار العيد والتأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال مع تجهيز أكياس بلاستكية لتوزعها على رواد الحدائق لجمع مخلفاتهم بها.

وطالب المحافظ إدارة مرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بأماكن الحدائق والملاهي لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، كما تم التشديد على شرطة المسطحات المائية بإحكام الرقابة على مراكب التنزه قبيل وأثناء العيد والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير في مياه النيل والتزام أصحاب المراكب بالأعداد المحددة مع توافر كافة شروط الأمان، كذا تشديد الرقابة علي الاتوبيس النهري والتأكد من توافر عوامل الامان من أجهزة إطفاء وعوامات.

ولفت المحافظ إلى وجود تنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتكثيف التواجد الأمني ميدانياً للضباط والأفراد بالشوارع والميادين والمراسي والمتنزهات مع التركيز على مناطق التجمعات الجماهيرية لملاحظة الحالة الأمنية والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين أو إشغالات الطرق والأرصفة بالباعة الجائلين.