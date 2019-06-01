الإسكان: بدء تنفيذ أساسات مستشفى الأورمان لعلاج أطفال الصعيد بسوهاج الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة العادية لأساسات مستشفى الأورمان لعلاج الأطفال بالصعيد بالمجان، بمدينة سوهاج الجديدة، موضحاً أن شركات المقاولات المُنفذة للمشروع تواصل العمل ليلاً، من أجل الإسراع بتنفيذ هذا المشروع المُهم لخدمة أهالينا بصعيد مصر.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أنه سبق توقيع بروتوكول مع جمعية الأورمان في عام 2018، تقوم بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ وتجهيز المستشفى على نفقتها، وتسلمها لجمعية الأورمان لتشغيلها بالمجان لتخدم أهالى صعيد مصر، وتقع المستشفى على مساحة 6.5 فدان، وتتكون من (بدروم – أرضى – 6 أدوار، بمساحة 6200 م2)، وبها 263 سريراً، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها بنهاية العام القادم 2020.

وفي إطار توفير الخدمات الطبية بالمدن الجديدة، قال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ مستشفى بمدينة أسوان الجديدة، بها 158 سريراً، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21 ألف م2، وتتكون من (بدروم – أرضى – 5 أدوار علوية)، وبلغت نسبة الإنجاز 40%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو 2020، مضيفاً أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مستشفى بمدينة قنا الجديدة، بها ١٧٥ سريراً، بمساحة 4.3 فدان، وتتكون من (بدروم – أرضى – 6 أدوار علوية)، وبلغت نسبة الإنجاز 40%.

وأضاف الوزير: جارٍ تنفيذ أعمال الحفر لإنشاء مستشفى العبور العام، والواقعة بين الحيين الثامن والثالث، وبها ٢٢٠ سريراً، بمساحة 16 ألف متر، وتتكون من (أرضي - ٦ أدوار متكررة – 4 مبانٍ ملحقة، وهي (خزان أكسجين، وتجميع نفايات، وخزان حريق، ومبنى الكهرباء والقوى)، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال 24 شهراً.​