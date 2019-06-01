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    برلماني: التوسع في أسواق الجملة يساهم في تخفيض الأسعار

    12:37 م السبت 01 يونيو 2019
    برلماني: التوسع في أسواق الجملة يساهم في تخفيض الأسعار

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التوسع في إقامة أسواق الجملة والمزيد من المناطق اللوجستية بمختلف المحافظات، يساهم في تقليل حلقات التداول وبالتالي تقليل الأسعار على المواطنين، وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية.

    واشاد "مشهور" في بيان اليوم، بخطة الوزارة لتأسيس شركة لإنشاء وإدارة أسواق الجملة، مشيرًا إلى إنها تساهم في إنشاء مزيد من أسواق الجملة بشكل منظم وبإدارة ذات كفاءة عالية، بدلا من معاناة المواطنين من الأسواق العشوائية والتي تمثل قنابل موقوتة بالشوارع والميادين.

    وأكد النائب، على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وعلى رأسها فرنسا في إدارة الأسواق، بما يسمح باعادة تأهيل وتطوير أسواقنا طبقا للمعايير العالمية.

    مجلس النواب خالد مشهور المناطق اللوجستية تخفيض الأسعار

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