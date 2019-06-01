صور- طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية إلكترونيًا

كتبت- ياسمين محمد:

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي المقيدون بالمدارس الحكومية من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، خلال الفترة الصباحية التي بدأت في التاسعة صباح اليوم السبت، وانتهت في الحادية عشرة والنصف.

ونشرت بعض المدارس عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للطلاب أثناء أدائهم الامتحان إلكترونيًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن 1700 مدرسة ثانوية حكومية على مستوى الجمهورية، مجهزة بالبنية التكنولوجية، تجرى بها الامتحانات إلكترونيًا.

فيما تجرى الامتحانات ورقيًا بنحو 500 مدرسة غير مكتملة البنية التكنولوجية، بالإضافة إلى طلاب: المنازل، الخدمات، السجون، والمستشفيات الذين يؤدون الامتحان ورقيًا خلال الفترة الصباحية.

وتبدأ في الواحدة ظهر اليوم، الفترة المسائية، ويؤدي خلالها الامتحان، طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا، وتستمر حتى الثالثة والنصف ظهرًا.

وتنتهي اليوم امتحانات الصف الأول الثانوي، وهي أول امتحانات أساسية، تجرى إلكترونيًا عن طريق جهاز "التابلت" المسلم لطلاب الصف الأول الثانوي.​