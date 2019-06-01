"السياحة": لدينا 80 فندقًا حصلت على شهادة "النجمة الخضراء"

كتب- يوسف عفيفي:

استعرضت وزارة السياحة محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير القطاع ولإجراءات التي تتخذها في مجال السياحة المستدامة، ضمن جلسات المؤتمر المستدام للاستثمار في السياحة Investing in Tourism Sustainabilty Conferance (ITSC) الذي انعقد خلال يومي٣٠ و٣١ مايو بمدينة فارنا البلغارية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن مصر تتبنى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي، وتضع ضمن أولوياتها تنمية السياحة الخضراء وتشجيع الفنادق والمنشآت السياحية لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

وأشارت الوزارة إلى معايير السياحة الخضراء التي تم وضعها للفنادق وذلك بمنحها شهادة "النجمة الخضراء"، وهى شهادة محلية تم وضعها بطريقة تتناسب مع طبيعة القطاع الفندقي المصري، لتمييز الفنادق والمنتجعات المصرية التي تلتزم بالمعايير الدولية للإستدامة، وقد تم الإعتراف بها دولياً من المجلس العالمى للسياحة المستدامة ‎ GSTC.

وأوضحت، أنه يوجد لدينا الآن 80 فندقًا حصلت على هذه الشهادة بها حوالي 22 ألف غرفة فندقية في جميع أنحاء مصر، لافتة إلى أن هناك تعاون بين الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية لزيادة عدد هذه الفنادق، بالإضافة لوضع معايير للتجمعات الفندقية فيما يطلق عليه "المقاصد الخضراء" لتعزيز القدرة على استيعاب الطلب على هذا النمط السياحي.

شارك في الجلسة ‏Chris Rodrigues من هيئه ميناء لندن، و‏Steve D’Alfonso رئيس قطاع الاستدامة بشركة توماس كوك، و‏George P مدير التمويل بشركه تيميس باليونان،

وشنيشكا ريتشر من شركة جرينهارت الاستشارية والتي تعمل على تسويق برنامج جرينجلوب المشابه لبرنامج شهادة النجمة الخضراء، وماركوس لي، رئيس جمعية أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة في الصين.