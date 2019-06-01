شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار استقرار حالة الطقس على أغلب الأنحاء، بحيث يكون لطيفا على السواحل الشمالية والغربية، وحارًا على القاهرة والوجة البحري، لافتًا إلى أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة 36 درجة، وتستمر على هذا النحو حتى منتصف الأسبوع.

وأضاف عبدالعال لمصراوي، اليوم السبت، الطقس في شمال وجنوب الصعيد سيكون شديد الحرارة في أوقات النهار، موضحًا أن درجات الحرارة في مدن ومحافظات الصعيد ستتراوح بين 41 درجة وحتى 44 درجة مئوية.

وتوقع رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك طقسا لطيفا على أغلب الأنحاء، تكون فيه درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي من هذا التوقيت من العام، حيث ستتراوح بين 34 و35 على القاهرة.

وعن حركة الرياح أكد عبدالعال أن الرياح أغلب نشاطها سيكون على المناطق الشمالية وسيناء وخليج السويس، كما أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.​