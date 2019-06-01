  • عاجل:شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان

    11:24 ص السبت 01 يونيو 2019
    شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان

    جانب من موجة الحر في الأيام الماضية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار استقرار حالة الطقس على أغلب الأنحاء، بحيث يكون لطيفا على السواحل الشمالية والغربية، وحارًا على القاهرة والوجة البحري، لافتًا إلى أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة 36 درجة، وتستمر على هذا النحو حتى منتصف الأسبوع.

    وأضاف عبدالعال لمصراوي، اليوم السبت، الطقس في شمال وجنوب الصعيد سيكون شديد الحرارة في أوقات النهار، موضحًا أن درجات الحرارة في مدن ومحافظات الصعيد ستتراوح بين 41 درجة وحتى 44 درجة مئوية.

    وتوقع رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك طقسا لطيفا على أغلب الأنحاء، تكون فيه درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي من هذا التوقيت من العام، حيث ستتراوح بين 34 و35 على القاهرة.

    وعن حركة الرياح أكد عبدالعال أن الرياح أغلب نشاطها سيكون على المناطق الشمالية وسيناء وخليج السويس، كما أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.​

    الأرصاد الطقس درجات الحرارة أحمد عبدالعال

    الخبر التالى:

    "السياحة": لدينا 80 فندقًا حصلوا على شهادة "النجمة الخضراء"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان