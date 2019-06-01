"بنطلع عروق خشب وقماش".. مياه الجيزة: تطهير شبكات الصرف الصحي مستمر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن تم البدء في أعمال تطهير شبكات الصرف كعمل دائم ويومي، وأن تكثيفه بالصيف أمر طبيعي لزيادة التصرفات واستخدامات المياه مطالبا المواطنين بالحفاظ على شبكات الصرف، مؤكدا أن بعض السلوكيات الخاطئة تسبب أضرارا جسيمة بالشبكات وتتسبب في زيادة الطفوحات.

وأضاف، بدوي، في بيان اليوم السبت، أن العاملين بقطاع الصرف الصحي يواجهون مخاطر كبيرة بسبب تلك الممارسات الخاطئة أثناء عملهم، بسبب إلقاء الزجاج والمواد الصلبة، لافتًا إلى أنه تم استخراج عروق خشب وقطع أقمشة من بئر بشارع الدكتور لاشين التابع لحي الهرم، والذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه ببعض شوارع المريوطية، وما تتبعه من جهدا كثيفًا من التسليك الميكانيكي بالشركة لأنهاء أعمال التطهير.

وناشد بأهمية الحفاظ على المياه وعدم الإسراف في استخدامها أثناء غسيل "السجاجيد" أو المنازل استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، لتخفيف الأحمال على شبكات الصرف الصحي.​