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    10 صور للقاءات السيسي بزعماء العالم الإسلامي في مكة المكرمة

    09:36 ص السبت 01 يونيو 2019
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    القاهرة- مصراوي:

    نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من زعماء العالم الإسلامي على هامش أعمال قمة منظمة المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة.

    وناقش الرئيس السيسي، مع زعماء العالم الإسلامي، في لقاءات ثنائية تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

    واستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، الرئيس السيسي، مؤكدًا التقدير والمودة التي تكنها المملكة لمصر قيادةً وشعبًا.

    والتقى الرئيس السيسي، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

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