مدير تموين الجيزة يكشف استعدادت المحافظة لعيد الفطر

كتب- إسلام ضيف:

كشف هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة عن استعدادت المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقال كامل في تصريحات لمصراوي، اليوم، إن المديرية استعدت من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة والثابتة لجهاز الخدمة الوطنية، بجانب مشاركة وزارة الداخلية من خلال منافذ متحركة وثابتة لبيع المنتجات الغذائية، ومتابعة للمخابز خاصة في أول يوم بالعيد.

وأوضح مدير مديرية التموين بالجيزة أن المديرية حرصت على زيادة نسبة ضخ المواد البترولية في المحطات أثناء العيد، كذلك زيادة المطروح من المنتجات الغذائية والمخبوزات بالمجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن "الأسعار كويسة، وأقل من السوق بأنواع ممتازة".

ولفت كامل إلى أن محافظ الجيزة سيبدأ في المرور على المجمعات الاستهلاكية اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين وجهت بتوفير كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والمخبوزات من الكحك والبسكوت بأسعار في متناول الجميع.

وعن حصص المواطنين من البوتوجاز، أوضح مدير مديرية التموين بالجيزة أن شركة "بوتجازكو" زوّدت الحصص بالأسواق في أواخر أيام رمضان، "حتى لا تتكرر الاختناقات التي تحدث سنويًا".

وأشار كامل إلى تنفيذ حملات للقرار الوزاري 330 بإلزام التجار بالفواتير وتدوين الأسعار على السلع، وحملات لمراجعة الأسماك المملحة والرنجة في العيد، بالتنسيق مع الطب البيطري والصحة.