السيسي يبحث مع الحريري تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة

مكة مكرمة- أ ش أ:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الليلة، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على هامش أعمال القمة الإسلامية بمكة المكرمة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد لرئيس وزراء لبنان الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار.

من جهته، ثمن رئيس الوزراء اللبناني العلاقات الأخوية والتضامنية التي تربط الدولتين الشقيقتين، معرباً عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية في دعم وحفظ الاستقرار بالمنطقة العربية ككل، مشيداً بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان، والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف أن اللقاء تطرق أيضاً إلى استعراض المشهد السياسي الإقليمي، بما في ذلك مناقشة الأوضاع في سوريا، وكذلك عدد من الملفات العربية الأخرى، حيث تم التوافق حول استمرار التنسيق والتشاور المتبادل للحيلولة دون ترك المجال أمام قوى خارجية للعبث بالسلم المجتمعى للدول العربية وزعزعة أمنها.