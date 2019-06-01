السيسي يطالب بإعادة تقييم آليات عمل منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها

(مصراوي)

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إعادة تقييم آليات عمل منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها بالكامل من جميع الأوجه.

وقال السيسي- خلال كلمته في القمة الإسلامية المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة، تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل"- إن مصر لن تدخر جهدًا في دعم المنظمة وستحرص بالاستمرار في حضور جميع الفعاليات التي تطلقها إيمانًا بأن المسؤولية تتطلب وحدة الكلمة لتحقيق الاستقرار الأمني وحل مشاكل المجتمعات.

وتوجه السيسي، بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على حرصه لدعم العالم العربي المشترك رغبة في الدفاع عن سيادة العدالة والحرية للشعوب العربية.

وتطرق الرئيس للحديث عن ليبيا، مؤكدًا أنها لا تزال تعاني تفشي الإرهاب والمرتزقة، والتدخلات الأجنبية في شؤونها، وأن اليمن يعاني من جماعة الحوثي وإرهابه لمواطنيه، فضلًا عن هجماته الإرهابية المدانة على الأراضي السعودية.

وأشار إلى أن السودان والجزائر يمران بمرحلة انتقالية صعبة لتقرير وصياغة مستقبله، وهو ما يتطلب مساعدتهما والوقوف بجانبهما. كما دعا الرئيس السيسي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه مسلمو الروهاينجا، لإنهاء معاناتهم.

وتوافد رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، مساء الجمعة، إلى مقر قصر الصفا بمكة المكرمة، لحضور القمة الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامى تحت شعار" يداً بيد نحو المستقبل ، وكان فى استقبالهم الملك سلمان.

يشار إلى أن الرئيس السيسي، أعلن أمس الخميس، روشتة مصرية من 4 عناصر للتعامل بحزم مع التهديدات التي تواجه الدول العربية، والتي كان على رأسها الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية للسعودية مؤخرًا من جانب ميليشيات الحوثي ومحاولات استهداف أراضيها بالصورايخ والاعتداءات التي تعرضت لها الملاحة بدولة الإمارات العربية وتمثل أعمالًا إرهابية صريحة تتطلب من المجتمع الدولي إدانتها أولًا والعمل بكل الوسائل لمنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين.