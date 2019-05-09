"تضامن النواب": 19 مليار جنيه مخصصات قطاع "الحماية الاجتماعية" بالموازنة

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي قطاع "الحماية الاجتماعية" للسنة المالية (2019 / 2020).

وبلغت جملة مُخصصات قطاع "الحماية الاجتماعية" بمشروع الموازنة الجديدة 19 مليارا و371 مليونا و24 ألف جنيه، مُقارنة بـ18 مليارا و224 مليونا و97 ألف جنيه بموازنة العام الجاري (2018 / 2019).

وأوضح ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تهدف إلى إنشاء شبكات أمان اجتماعي لحماية ورعاية الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، إلى جانب تشجيع القطاعين الأهلي والخاص للمشاركة في الخدمات الاجتماعية.

من جانبه، طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم خطة واضحة لاستخدام المبلغ المُخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أنه يجب استخدام هذا المبلغ في تحويل المواطن إلى مُنتج بدلا من انتظاره للدعم الشهري، خاصة القادرين منهم على العمل.

وشدد على أهمية وضرورة توظيف أموال الدولة بشكل سليم، مؤكدا انحياز لجنة التضامن لكبار السن ومن لديهم أسباب صحية تمنعهم من العمل، لكن من لديه القدرة على العمل فيجب تمكينه من إيجاد الفرصة المناسبة للعمل بدلا من الوقوف في طوابير معاشات "تكافل وكرامة".

وأشار القصبي إلى أهمية إعادة هيكلة وتوزيع الموظفين العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها، لافتا إلى أن هناك أماكن تُعاني من نقص شديد في العمالة وأماكن أخرى بها تكدس.