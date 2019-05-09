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    مدبولي يوجه بمشاركة مدينة الأثاث بدمياط في مباني الحكومة بالعاصمة الجديدة

    06:58 م الخميس 09 مايو 2019
    مدبولي يوجه بمشاركة مدينة الأثاث بدمياط في مباني الحكومة بالعاصمة الجديدة

    مصطفى مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة مدينة دمياط للأثاث في أعمال المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة بكل ما تحتاجه تلك المباني من أثاث وفـُرشٍ مكتبية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين مختلف الصناعات المحلية.

    وتابع "مدبولي"، آخر المستجدات للموقف التنفيذيّ لمشروع مدينة دمياط للأثاث، في اجتماعٍ حضره كل من وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، والتنمية المحلية، ومحافظ دمياط، والمهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن المشروع.

    وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الأثاث بدمياط تُعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي بمثابة مدينة صناعية كبيرة قائمة على مساحة 331 فدانا.

    وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: "تحظى الورش الصناعية بالمدينة بعدة مزايا؛ منها تواجد مركز تكنولوجي يتيح شهادات الجودة المعتمدة دولياً، فضلاً عن وجود كيانات لشراء وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من الورش، بجانب المزايا التفضيلية المقدمة لعملاء الورش والمتعلقة بالمشروعات والتسويق والعطاءات الخارجية".

    مصطفى مدبولي مدينة دمياط للأثاث المباني الحكومية العاصمة الإدارية

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