"تضامن النواب" تناقش موازنة قطاع الحماية الاجتماعية

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى قطاع الحماية الاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

وبلغت جملة مُخصصات قطاع الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة 19 مليار و371 مليون و24 ألف جنيه، مُقارنة بـ18 مليار و224 مليون و97 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019.

وأوضح ممثلو وزارة التضامن الاجتماعى باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، أن الوزارة تهدف إلى إنشاء شبكات أمان اجتماعى لحماية ورعاية الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، إلى جانب تشجيع القطاعين الأهلى والخاص للمشاركة فى الخدمات الاجتماعية.