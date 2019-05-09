جامعة القاهرة: إنشاء 14 برنامجًا ودبلومة بعد تحويل معهد بحوث الإحصاء إلى كلية

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن قرار موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، يأتي دعمًا لعملية تحول الجامعة في الفترة الأخيرة إلى عصر جديد من التطور يهدف إلى اللحاق بركب التقدم التكنولوجي.

وأضاف الخشت، في تصريحات صحفية، أن جامعة القاهرة تسير بقوة وبخطى ثابتة وواثقة نحو التحول إلى جامعة من الجيل الثالث، مشيرا إلى أن هناك العديد من الخطوات التى سبقت قرار تعديل مسمى الدراسات والبحوث الإحصائية ومن ذلك تحويل معهد البحوث الأفريقية إلى كلية الدراسات الأفريقية العليا وتطوير كلية الحاسبات والمعلومات لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، موضحا أن كل هذه الخطوات لا تأتى تحت بند تغيير الاسم فقط، بل تطوير لمحتوى الكلية ومهامها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن التطوير الكبير الذى تنفذه الجامعة على مستوى هذه الكليات كان يتطلب تغيير الاسم ليتلاءم مع ما وصلت إليه من تطوير، مشيرا إلى أنه كان لزاما على معهد الدراسات والبحوث الإحصائية مواكبة هذا التطور التكنولوجى والسير على نهج الجامعة.

وأعلن الخشت، أنه من أجل عملية الإصلاح والتطور تقرر فتح 4 برامج أكاديمية متميزة مع جامعات دولية فى كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، لافتًا إلى أن الجامعة أنشأت برنامجا أكاديميا متميزا ومطلوبا فى سوق العمل بشدة فى الآونة الأخيرة وهو علوم البيانات سيفتح باب القبول به في الفصل الدراسي القادم.

وأشار الخشت، إلى أنه جرى الدفع بـ9 برامج مهنية خاصة، موضحا أن القرار يتغلب على إحدى العقبات الرئيسية أمام استقطاب وجذب الدارسين المصريين والعرب، بسبب ثقافة المجتمعات التى تميل إلى مسمى كلية وترفض الالتحاق بالدراسات العليا فى المعاهد.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وكذا الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس.