برلماني: تصريحات جرينبلات بشأن سيناء تؤكد صدق القيادة السياسية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن نفي جيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ما يتم تداوله بشأن أن سيناء جزء من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط يؤكد أن "ما تروجه الجماعة الإرهابية من أكاذيب هدفها عرقلة مسيرة الدولة المصرية ويكشف الوجه الحقيقي لهؤلاء المرتزقة ومن يعاونهم".

وقال "أبوالعلا"، في بيان الخميس، إن "الشعب المصري يثق في صدق القيادة السياسية رغم كل محاولات التشكيك التي تمارسها الجماعة الإرهابية إلا أن كافة محاولاتهم باءت بالفشل والتي كانت تزعم أن سيناء جزء من صفقة القرن".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية عازمة على البناء، وإنجاز المشروعات العملاقة وخير مثال على ذلك المشروعات العملاقة التي قام الرئيس السيسي بإقامتها في سيناء وآخرها الأنفاق التي تم افتتاحها مطلع الأسبوع الجاري.

كان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، جدّد تأكيده أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام لن تشمل منح أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين.

وأعاد جرينبلات، أمس الأربعاء، نشر تغريدة كان قد نفى من خلالها تقارير إعلامية بخصوص هذا الشأن، مُعلّقًا: "للأسف، مازلت أسمع تقاريرًا عن ذلك- ولازالت تغريدتي الأصلية قائمة".

وجاء في تغريدته التي نشرها يوم 19 أبريل الماضي: "ثمة تقارير عن أن خطتنا تتضمن أننا سنمنح قطعة من سيناء بمصر إلى غزة، وهذا كذب! من فضلكم لا تصدقوا أي شيء تقرأونه"، مُعربًا عن صدمته واستيائه من إقدام أشخاص لا يعرفون أي شيء عن الخطة على نشر تقارير مُفبركة وكاذبة في هذا الشأن.