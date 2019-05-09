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    ​محافظ الجيزة يكلف أحمد سعيد قطامش بتسيير أعمال مدينة الحوامدية

    02:14 م الخميس 09 مايو 2019
    ​محافظ الجيزة يكلف أحمد سعيد قطامش بتسيير أعمال مدينة الحوامدية

    اللواء أحمد راشد

    كتب- إسلام ضيف:

    كلف محافظ الجيزة أحمد راشد، الخميس، أحمد سعيد أحمد قطامش بتسيير أعمال رئيس مدينة الحوامدية بجانب عملة كنائب لرئيس ذات المدينة وذلك بدلا من عبد التواب محمد رفعت.

    وذكرت المحافظة - في بيان اليوم - أن المحافظ قرر تكليف، سمير سيد عبد الهادي للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الشوبك الغربي، و محمد سيد محمد عبد الله للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية أبو رجوان القبلي بمركز ومدينة البدرشين.

    وأوضحت أن قرار المحافظ يأتي في إطار ضخ دماء جديدة وخلق كوادر قادرة على العمل والقيادة وتطوير منظومة العمل في تلك الجهات.

    أحمد راشد أحمد سعيد قطامش مدينة الحوامدية الجيزة

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