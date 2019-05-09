الإسكان ترد على شكاوى المصريين بالخارج الحاجزين في "بيت الوطن"

كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، أنه جرى مناقشة المشكلات التي طرحها المصريون بالخارج خلال الاجتماع الذي ضمهم وممثلي وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأضاف "عباس" في خطابه الرسمي لوزارة الهجرة، للرد على تساؤلات المصريين بالخارج لحل المشكلات بمشروع "بيت الوطن"، أن جميع مشروعات الوزارة تحكمها اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، وبالتالي تضاف رسوم إدارية ومجلس الأمناء ولا يمكن إلغاؤها، مشددا على "ألا يقوم أي حاجز بالاستلام الورقي طالما ليست هناك مرافق، وأن الحاجزين الذين استلموا الأراضي ورقيًا لا يجوز إعادة تأجيل مبلغ القسط الذين دفعوه فعليًا، على أن يتم تأجيل موعد بدء مهلة البناء لتكون من تاريخ الاستلام الفعلي وليس الورقي".

وأوضح عباس، أن "مجلس الوزراء وافق على تثبيت سعر الدولار بتحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري على أساس سعر صرف الدولار في كل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم سداد المقدم والأقساط بالدولار الأمريكي في ضوء تغيير سعر الصرف، مع اعتبار فروق الدفع للمقدم ضمن الأقساط المستحقة، وذلك ردًا على مشكلة "تثبيت سعر الدولار الأمريكي".

وحول "التأخر في توصيل المرافق والتسليم"، أوضح "عباس"، أنه سيتم تسليم الأراضي وفقا للبرنامج الزمني المحدد، وتوفير مصادر للمياه والكهرباء في المحطات الرئيسية، على أن يتم التوصيل للوحدات بعد استكمال أعمال الإنشاءات بجميع الأحياء، وكذلك عمل طرق ممهدة وليست أسفلتية؛ حتى لا يتم إهدار المال العام في عمل طرق وتدميرها أثناء أعمال الإنشاءات.

وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، خلال خطابه على أن موقع هيئة المجتمعات العمرانية، ينشر الإعلانات الخاصة بالمصريين بالخارج من وحدات وأراض، ويمكن متابعته أولًا بأول، بالإضافة لتشكيل فريق عمل لإدارة المشروع، وتجهيز مكاتب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومكتب بكل جهاز مدينة من مدن المشروع وخطوط تليفونية للتواصل مع العملاء، بجانب البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل التواصل لسرعه الاستجابة مع الحاجزين، وإبلاغهم بمواعيد الاستلام.

وتابع: "ولحل مشكلة سوء التواصل مع الحاجزين والجمهور، تم إنشاء موقع إلكتروني للمصريين بالخارج لسهولة التواصل معهم وهو www.nuca.gov.eg، ينشر من خلاله كافة الأخبار أو الإعلانات على هذا الموقع، وذلك في إطار التواصل مع العملاء لتسهيل الحجوزات والتعامل مع المشكلات الطارئة والعمل على سرعة حلها".

واختتم المهندس خالد عباس خطابه بأن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح قطع أرض جديدة في استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وذلك بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة في الحي الخامس بالمرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية وكذلك المتبقي من المراحل السابقة، وتبدأ عمليات الحجز من يوم الأحد 6سبتمبر وحتى الثلاثاء 17 سبتمبر 2019.

وأكد اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة، أن المساعي مستمرة لحل أزمة "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، مشيرًا لتضافر كافة الجهود من الجهات المعنية لتلبية طلبات المصريين بالخارج.