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    رئيس الأركان يشيد بنجاحات الجيش الثاني في تجفيف منابع الإرهاب بسيناء

    01:14 م الخميس 09 مايو 2019
    رئيس الأركان يشيد بنجاحات الجيش الثاني في تجفيف منابع الإرهاب بسيناء

    أرشيفية

    كتب- محمد سامي:

    التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وعدد من طلبة كلية الضباط الاحتياط، حيث شاركهم في تناول الإفطار.

    ونقل رئيس الأركان، تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

    وأشاد رئيس الأركان، بالنجاحات التي حققها رجال الجيش الثاني بالتعاون مع قوات الشرطة في تجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء بما ساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر.

    وأكد الفريق محمد فريد، استمرار رجال القوات المسلحة في دحر العناصر الإرهابية تزامناً مع تنفيذ مخططات التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

    جاء ذلك حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة.

    الجيش الثاني العناصر الإرهابية عمليات سيناء رئيس الأركان الفريق محمد فريد

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