"إعلامي الوزراء" يوضح حقيقة توقف تفعيل البطاقات الجديدة

كتب- محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن المخصص لتفعيلها.

وذكر المركز -في بيان كشف الحقائق والرد على الشائعات- أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت عدم توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة للمواطنين نتيجة أعطال بالخط الساخن.

وقالت وزارة التموين، إن تفعيل البطاقات التموينية الجديدة يسير بشكلٍ طبيعي وبنفس المعدل السابق وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الغضب ونشر البلبلة بين أصحاب البطاقات التموينية الجديدة.

وأضافت الوزارة، أن هناك عدة خطوات يجب على صاحب البطاقة التموينية الجديدة اتباعها لاستقبال وتفعيل الرقم السري الخاص بالبطاقةن وهي:"إرسال رسالة SMS على رقم 91237 من التليفون المحمول بقيمة جنيه واحد في حالة وجود رصيد، وفي حالة عدم وجود رصيد فى التليفون المحمول يتم إرسال رسالة SMS على رقم 9136 بقيمة 2 جنيه، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويتم إرسال الرسالة من رقم التليفون المحمول المسجل به طلب البطاقة التموينيةط.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528).​