الوطنية للإعلام تعلن بدء صرف مستحقات العاملين المحالين للمعاش

كتب - مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، عن بدء صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش خلال يناير وفبراير 2018، خلال الشهر الجاري وبداية يونيو القادم.

وأكدت الوطنية للإعلام في بيان، أنها تبذل قصارى جهدها لصرف مستحقات العاملين، بها سواء الموجودين بالخدمة حاليًا أو المحالين على المعاش.

وأشارت إلى أن ما تم صرفه للعاملين المحالين على المعاش منذ 2016 بلغ حوالي 260 مليون جنيه، وتواصل الهيئة السعي للانتهاء من صرف كافة مستحقات أبنائها.