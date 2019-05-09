بالشروط والمواعيد.. فتح باب الحجز أراضي لإقامة محطات وقود بـ18 مدينة جديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باب الحجز لـ23 قطعة أرض خدمية، لإقامة نشاط محطات وقود بمساحات تتراوح بين 1620 و11500 م2، بـ18 مدينة جديدة.

وأضاف الجزار في بيان صحفي، الخميس، أنه سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي بمقار أجهزة المدن المطروحة بها، ابتداءً من يوم الإثنين 20 مايو الجاري، في مدن: "القاهرة الجديدة – الشروق – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – السادات – 15 مايو – الصالحية الجديدة – العاشر من رمضان – الشيخ زايد – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة – بدر – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – أخميم الجديدة".

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن "البيع للأفراد، والشركات القائمة، على أن يكون سداد جدية الحجز بواقع 10 % من قيمة الأرض، واستكمال سداد ثمن الأرض بالكامل بشيك معتمد (مقبول الدفع- مصرفى) بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية - 0.5 % مجلس الأمناء) خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة على التخصيص".

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه "في حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة، يتم المفاضلة بين المتزاحمين طبقاً لأعلى سعر يُقدم منهم من خلال التزايد فيما بينهم، وتلتزم الشركة، أو الفرد المخصص له الأرض بالاشترطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات".

وأكد البيان أن طرح عروض الأراضي بدءًا من يوم الأحد الموافق 23 يونيو حتى يوم الخميس 27 يونيو المقبل، بمقر جهاز المدينة المختص، مشيرًا إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة ستكون متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وللاستفسارات يتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص.