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    نقابة الصحفيين تحظر نشر اسم وصور المنتج المعتدي على موقع "صدى البلد"

    08:14 ص الخميس 09 مايو 2019
    نقابة الصحفيين تحظر نشر اسم وصور المنتج المعتدي على موقع "صدى البلد"

    ضياء رشوان

    القاهرة - (أ ش أ):

    جدد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان إدانته الكاملة لما تعرض له الزملاء المعتدى عليهم في موقع "صدى البلد"، وتضامنه المطلق معهم.

    وقرر المجلس إلزام كل الإصدارات والمواقع الصحفية المصرية بعدم نشر اسم وصور المنتج الفني الذي قاد الاعتداء على موقع "صدى البلد" وعلى الزملاء العاملين به، إلا في حالة ملاحقته أو اتهامه قضائياً.

    وأكد المجلس، في بيان له، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها ضد أي عضو بالجمعية العمومية ينتهك هذا القرار.

    ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء في نقابة الإعلاميين للانضمام للقرار السابق بمنع نشر اسم وصور المنتج الفني قائد الاعتداء في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المصرية، تضامناً مع نقابة الصحفيين والموقع والزملاء المعتدى عليهم.

    كما قرر دعوة الزملاء رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ونقبائها وأعضاء مجالسها إلى إدانة واقعة الاعتداء ومن قاده وقاموا به، واتخاذ إجراءات التأديب النقابية واجبة التطبيق في هذه الحالة المؤسفة، حفاظا على الصورة الإيجابية والمحترمة للزملاء أعضاء هذه النقابات العاملين في مجالات الفنون التابعة لها.

    وشدد المجلس على أن النقابة ستواصل وقفتها القانونية والنقابية بجانب الزملاء المعتدى عليهم، في كافة مراحل التحقيق والتقاضي القادمة، بواسطة النقيب وأعضاء مجلس النقابة والإدارة القانونية بها، حتى يرد لهم اعتبارهم ويوقع الجزاء القانوني على من ارتكبوا هذا الاعتداء المشين.

    هذا المحتوى من

    Asha
    ضياء رشوان موقع صدى البلد نقابة الصحفيين حظر نشر
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