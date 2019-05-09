حدث ليلاً.. شوقي ينشر أمثلة لامتحان الفلسفة و"الوزير" يوجه رسائل لسائقي القطارات

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

وزير التعليم ينشر أمثلة استرشادية لامتحان الفلسفة لـ"أولى ثانوي"

نشر وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، أمثلة استرشادية إضافية في مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك".

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خلال حفل الإفطار.. كامل الوزير يوجه رسائل لسائقي القطارات

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين لتدريب العاملين؛ الأول يتمثل في نقل الخبرات والتدريب على أحدث التكنولوجيا الخاصة بالسكك الحديدية، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

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"ثراء فاحش".. فرج عامر يطالب بتوجيه أموال إعلانات رمضان لصندوق تحيا مصر

انتقد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتشار الإعلانات بشكل "مبالغ فيه في كافة القنوات التليفزيونية"، وأن ذلك سبّب انخفاضًا في نسبة المشاهدات، واتجاه الجمهور إلى منصات أخرى لا تبالغ في مدد الإعلانات.

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مصدر بمستشفى الشفاء يكشف تطورات حالة شريف مدكور بعد العملية

كشف مصدر بمستشفى دار الشفاء، تفاصيل إجراء الإعلامي شريف مدكور لجراحة استئصال ورم خبيث في القولون، وتطورات حالته الصحية وموعد خروجه.

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"يأسر القلوب".. "المشاط" تنشر فيديو "معالم مصر السياحية في 60 ثانية"

علقت وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، على الفيلم الدعائي الذي أعدته شركة Beautiful Destinations للأماكن السياحية المختلفة في مصر ضمن مجموعة من الأفلام الترويجية عن مصر.

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أظهروا شجاعة واحترافية.. الأمم المتحدة تُكرم 180 مصريًا من قوات حفظ السلام

كرمت الأمم المتحدة نحو 180 من حفظة السلام المصريين بمنحهم ميدالية الأمم المتحدة.

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وزير الأوقاف يطالب بإعادة النظر في كتب التراث: نفذنا 12 ألف لقاء مع الأزهر

حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من الاهتمام بالشكل فقط في أداء العبادات والخروج بها عن منهجها الوسطي المعتدل، مؤكدا ضرورة الالتزام بالسنة النبوية الشريفة في أداء كل العبادات.

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قوات حفتر تشن غارات على أهداف قرب طرابلس

شنت القوات الجوية لما يسمى بالجيش الوطني الليبي ثلاث غارات على مواقع في منطقة وادي الربيع قرب طرابلس، حسبما أفادت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة المحسوبة على حكومة الوفاق الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

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رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى رفض "صفقة القرن" الأمريكية دوليا

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، إلى موقف دولي حازم إزاء رفض خطة "صفقة القرن" الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

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إيران ترد على عقوبات واشنطن الجديدة: سننسحب من الاتفاق النووي

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران تنوي الانسحاب من الاتفاق النووي على مراحل.

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الخارجية الأمريكية تجري اتصالا برئيس المجلس العسكري في السودان

طالب نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان المجلس العسكري السوداني، الأربعاء، بتجنب العنف والعمل على تجاوز الخلافات مع الأطراف السياسية في السودان.

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بعد يوم من الهجوم.. ترامب يعزي في ضحايا إطلاق نار بمدرسة في كولورادو

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، تعازيه في ضحايا ومصابي إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بولاية كولورادو، أمس وراح ضحيته شخص واحد وأصيب آخرون.

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جوايدو يتهم الحكومة الفنزويلية باعتقال نائب رئيس البرلمان

أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو الأربعاء أنه تم اعتقال نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد.

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