​برلماني: لابد من تكاتف الجميع في تقنين الأراضي حتى يعود حق الدولة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، إن ملف تقنين أراضي وضع اليد في مطروح من أهم الملفات التي تهم جميع أهالي المحافظة، مؤكدًا أن لابد من تكاتف الجميع حتى يعود حق الدولة وحتى يستقر المواطنين في كافة ربوع مصر بطريقة قانونية تحمي الجميع.

وأكد العميري في بيان، أن "مطروح يوجد بها الآلاف الأراضي العقارية والمزروعة بالفعل ومستصلحة منذ عشرات السنين ومازال القائمين عليها يعانون بسبب عدم التقنين على الرغم من استعدادهم الكامل لتطبيق شروط التقنين عليهم وفقا للقانون".

وأضاف أن "الجميع مع عودة حق وهيبة الدولة المصرية وهذا أمر لا خلاف عليه والجميع متفق معه، ولكن لابد من مراعاة المواطنين حائزي الأراضي الزراعية والعقارية منذ سنوات طويلة والذين بذلوا وانفقوا كثيرا حتى تصل الأراضي لما هي عليه الآن".

​وأشار "العميري" إلى أنه لابد من التعامل في هذا الملف بقاعدة لا ضرر ولا ويحتاج إلى تضافر الجهود من أجل عودة حق الدولة والتخفيف عن كاهل حائزي الأراضي الفعليين الجادين في عملهم الذين حولوا الكثير من الأراضي البور إلى أراضي زراعية تعود بالنفع على الدولة وعلى الأهالي.