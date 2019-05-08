64 لعبة مائية.. اللقطات الأولى لمدينة "أكوا بارك" في الجلالة- فيديو وصور

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

فيديو- أحمد حسين:

ينشر مصراوي، أول فيديو من داخل مدينة الألعاب المائية "الأكوابارك" والتي تقع ضمن المنطقة الترفيهية بمنتجع الجلالة السياحي.

وتقع مدينة للألعاب المائية "الأكوا بارك" على مساحة 17 فدانا، وتتكون من 3 مباني عبارة عن كبائن خاصة بعدد 71 كبينة، كل واحدة عبارة عن دور أرضي ودور علوي.

كما تضم 10حمامات سباحة، منهم 5 حمامات للأطفال وحمام أمواج، مجهزين على أعلى مستوى وتم تنفيذهم بشكل عالمي تتناسب مع حجم المشروعات الموجودة في المنتجع.

وتضم "الأكوا بارك"، أيضًا 64 لعبة مائية من ضمنهم 46 لعبة مخصصة للأطفال، كما يوجد مبنى خاص يضم مطاعم ومحلات وكافتيريتين، لافتًا إلى أن الأكوا بارك تقع أمام الشاطئ مباشرة بطول 550 متر، ويوجد أمامها الممشي السياحي.

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