عرض "لليلة الكبيرة" في احتفال صندوق التنمية الثقافية بشهر رمضان

القاهرة- مصراوي:

يقدم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" بالتعاون مع البيت الفني للمسرح - التابع لقطاع شئون الانتاج الثقافي- مساء الإثنين 8 رمضان، أوبريت "الليلة الكبيرة"، في إطار البرنامج الثقافى والفني الذى يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان.

والأوبريت من روائع مسرح القاهرة للعرائس، تأليف صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، إخراج صلاح السقا، ويستمر حتي السبت 13 رمضان.

يسبق العرض ورشة فنية متنوعة رسم وأشغال فنية لعمل زينة وفوانيس رمضان وذلك في الثامنة والنصف مساء.

وفي بيت السحيمي بشارع المعز، تقدم فرقة قصر الغوري للموسيقى العربية - التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة - مجموعة من الأغاني الشعبية والدينية المرتبطة بالشهر الكريم .. وفي قبة الغوري بشارع الأزهر، تستمر فرقة التنورة في تقديم عروضها أيام السبت والأثنين والأربعاء من كل أسبوع حتى نهاية الشهر.