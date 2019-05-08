الحكومة توافق على إنشاء منطقة أعمال حرة في أسوان

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على على إنشاء منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة على مساحة 187 فدانا، والواقعة داخل كردون المدينة والمطلة على طريق (القاهرة/أسوان) الصحراوي.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، يأتي إنشاء المنطقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه المنطقة وإقامة مشروعات استثمارية تزاول أنشطة تصديرية في عدد من المجالات من بينها تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، وتصنيع وتغليف وتجفيف الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان، وتصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء، وتصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والصناعات المتعلقة بها.

كما تُسهم المنطقة الحرة بمدينة أسوان الجديدة في العمل على توطين العمالة التي سيتم تشغيلها في المشروعات التي ستقام بالمنطقة بما يحقق التنمية المتكاملة بها.. ومن المقرر أن يكون بالمنطقة استثمارات بنحو 2.3 مليار دولار، على أن توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، ونص التعديل على أن "يكون للهيئة موازنة خاصة تعد طبقاً للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية".

ووافق مجلس الوزراء أيضا على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وكذا الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفرواسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس بنظام الساعات المعتمدة.

وتأتي هذا الموافقة بهدف توفير مُختلف التخصصات التعليمية بالجامعات لرفع جودة التعليم الجامعي وتقليل الاغتراب.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على إسناد أعمال تكريك الممر الملاحي لبوغاز فرع رشيد (الممر الملاحي بالنيل) لشركة الكراكات المصرية، حيث تبلغ أعمال التكريك المشار إليها نحو 600 ألف متر مكعب.

كما وافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بشأن عدد من الموضوعات، وذلك بما يسهم في حل وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 106 ألاف و96 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الجبل الغربي بقرية بني غالب - مركز أسيوط بمحافظة أسيوط؛ وذلك لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسيحيين، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.