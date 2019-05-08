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    الأزهر يدين التفجير الإرهابي قرب مزار صوفي في باكستان

    04:37 م الأربعاء 08 مايو 2019
    الأزهر يدين التفجير الإرهابي قرب مزار صوفي في باكستان

    أرشيفية

    كتب- محمود مصطفى:

    أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مزار (داتا دربار) الصوفي بمدينة لاهور في باكستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

    واستنكر الأزهر - في بيان الأربعاء-، بشدة تلك الأعمال الإرهابية التي تؤكد تجرد مرتكبيها من أدنى مشاعر الإنسانية واستباحة الدماء المعصومة، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للقضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

    وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لباكستان رئيسًا وحكومة وشعبًا ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

    الأزهر تفجيرات باكستان تفجير إرهابي مدينة لاهور

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