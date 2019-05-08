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    مفتي الجمهورية يتوجه إلى الرباط للمشاركة في الدروس الحسنية تلبية لدعوة من العاهل المغربي

    03:23 م الأربعاء 08 مايو 2019
    مفتي الجمهورية يتوجه إلى الرباط للمشاركة في الدروس الحسنية تلبية لدعوة من العاهل المغربي

    الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

    القاهرة- أ ش أ:

    غادر فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، متوجها إلى المملكة المغربية في زيارة تستغرق 5 أيام، يشارك خلالها في الدروس الحسنية بالقصر الملكي بالرباط، والتي تقام خلال شهر رمضان المبارك سنويا.

    وتأتي مشاركة مفتي الجمهورية في فعاليات الدروس الحسنية تلبية لدعوة من الملك محمد السادس عاهل المغرب.​

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