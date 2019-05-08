رسم السياسة العامة للدولة.. ننشر اختصاصات المجلس الوطني للتغيرات المناخية

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 مكرر، الصادر بتاريخ 7 مايو 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019، في شأن المجلس الوطني للتغيرات المناخية.

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء، على أنه "يُعد المجلس الوطني للتغيرات المناخية المُنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015، الجهة الوطنية المعنية بملف التغيرات المناخية، وللمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لأداء عمله.

وينشر مصراوي اختصاصات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، المسئول الأول عن ملف التغيرات المناخية.

- رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع تحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.

- ربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة.

- متابعة ملف المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية.

- دمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والخطط القطاعية، والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المخططات من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية إقليمية أو دولية.

- زيادة المعارف العليمة والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية، ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

- رفع وعي المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه.

- دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة.

- بناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.

​- ضم مهام واختصاصات المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة لمهام واختصاصات المجلس الوطني للتغيرات المناخية.