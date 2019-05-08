مدير "أبحاث المواد بمدينة زويل" يفوز بجائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية

كتب- محمد قاسم:

هنأ مجلس ادارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية)، الدكتور إبراهيم الشربيني مدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل بعد فوزه بجائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية لهذا العام.

وأكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي للمدينة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المدينة كمشروع قومي خطت خطوات كبيرة في مجال البحث العلمي وأنها على الطريق الصحيح خاصة أنها تلقى الدعم من الشعب والحكومة المصرية وتضم نخبة متميزة من الباحثين.

ولدى الشربيني، إسهاماته متميزة في المجال الطبي في ثلاث اتجاهات رئيسية، تضمن أولها تطوير وسائل علاج ناجحة للعديد من الأمراض من خلال التوصيل الدوائي الذكي والصناعـة الدوائية المرتبطة به، وثانيها هو مجال هندسة الأنسجة، بينما تضمن الإتجاة الثالث تصميم وتطوير نوعيات مبتكرة من المستشعرات النانونية الطبية، وكذلك لمشاركته في العديد من المشاريع البحثية أدّت إلى غزارة إنتاجه العلمي.

يذكر أن مدينة زويل فازت بجائزتين من جوائز الدولة عن العام ٢٠١٨ الجائزة الأولى كانت للدكتور صلاح عبيه مدير مركز الفوتونيات الذكية والثانية للدكتور إبراهيم الشربيني.