"التعليم" تتيح أرقام الجلوس ومقار اللجان لطلاب الدبلومات الفنية
02:49 م الأربعاء 08 مايو 2019
كتبت-ياسمين محمد:
أتاحت وزارة التربية والتعليم، أرقام جلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية: صناعي، زراعي ، وتجارى للعام الدراسى 2018/2019 .
ويمكن للطلاب الاطلاع على أرقام جلوسهم ومقار لجانهم من خلال الرابط التالي:
وتنطلق الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، في 11 مايو المقبل، بينما تنطلق الامتحانات التحريرية في 18 مايو.
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