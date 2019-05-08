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    "التعليم" تتيح أرقام الجلوس ومقار اللجان لطلاب الدبلومات الفنية

    02:49 م الأربعاء 08 مايو 2019
    "التعليم" تتيح أرقام الجلوس ومقار اللجان لطلاب الدبلومات الفنية

    صورة ارشيفية

    كتبت-ياسمين محمد:

    أتاحت وزارة التربية والتعليم، أرقام جلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية: صناعي، زراعي ، وتجارى للعام الدراسى 2018/2019 .

    ويمكن للطلاب الاطلاع على أرقام جلوسهم ومقار لجانهم من خلال الرابط التالي:

    http://gdepexams.emis.gov.eg/

    وتنطلق الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، في 11 مايو المقبل، بينما تنطلق الامتحانات التحريرية في 18 مايو.

    الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم أرقام الجلوس

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