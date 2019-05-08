"التعليم" تتيح أرقام الجلوس ومقار اللجان لطلاب الدبلومات الفنية

كتبت-ياسمين محمد:

أتاحت وزارة التربية والتعليم، أرقام جلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية: صناعي، زراعي ، وتجارى للعام الدراسى 2018/2019 .

ويمكن للطلاب الاطلاع على أرقام جلوسهم ومقار لجانهم من خلال الرابط التالي:

http://gdepexams.emis.gov.eg/

وتنطلق الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، في 11 مايو المقبل، بينما تنطلق الامتحانات التحريرية في 18 مايو.