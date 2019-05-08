  • عاجل:انخفاض 4 درجات وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس نهاية الأسبوع وتحذر السائقين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مسلسلات رمضان 2019 التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    نائب وزير الكهرباء يبحث التعاون المشترك مع وزير الطاقة السويدي

    11:51 ص الأربعاء 08 مايو 2019
    نائب وزير الكهرباء يبحث التعاون المشترك مع وزير الطاقة السويدي

    المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء

    كتب- محمد صلاح:

    عقد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع أندرس يجمان، وزير الطاقة والتنمية الرقمية السويدي.

    وحسب بيان، اليوم الأربعاء، تناول اللقاء ما تم تنفيذه من مشروعات بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقًا لأحدث التكنولوجيات، في إطار الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

    وأشاد "عسران" خلال لقائه مع وزير الطاقة والتنمية الرقمية السويدي، بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدي في مشروعات قطاع الكهرباء المصري، مؤكدا أن الشركات السويدية شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة بمشروعات قطاع الكهرباء.

    واستعرض الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في مصر سابقًا، وبلغ إجمالي القدرات الكهربائية التي تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

    وأكد عسران، أهمية التعاون المصري -السويدي باعتباره فرصة ممتازة لمناقشة أفضل السبل والإجراءات لتعميق العلاقات المصرية السويدية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادى المختلفة وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

    أسامة عسران وزير الكهرباء وزير الطاقة السويدي أندرس يجمان

    الخبر التالى:

    "اختبار ورقي احتياطي".. 17 إجراء من التعليم استعدادًا لامتحان أولى ثانوي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان