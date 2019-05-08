نائب وزير الكهرباء يبحث التعاون المشترك مع وزير الطاقة السويدي

كتب- محمد صلاح:

عقد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع أندرس يجمان، وزير الطاقة والتنمية الرقمية السويدي.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، تناول اللقاء ما تم تنفيذه من مشروعات بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقًا لأحدث التكنولوجيات، في إطار الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

وأشاد "عسران" خلال لقائه مع وزير الطاقة والتنمية الرقمية السويدي، بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدي في مشروعات قطاع الكهرباء المصري، مؤكدا أن الشركات السويدية شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة بمشروعات قطاع الكهرباء.

واستعرض الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في مصر سابقًا، وبلغ إجمالي القدرات الكهربائية التي تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأكد عسران، أهمية التعاون المصري -السويدي باعتباره فرصة ممتازة لمناقشة أفضل السبل والإجراءات لتعميق العلاقات المصرية السويدية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادى المختلفة وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.