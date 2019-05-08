وزير النقل يتابع صيانة الجرارات والتجهيز اليومي لعربات الركاب بورش الفرز للسكك الحديدية

القاهرة - (أ ش أ):

وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، قيادات هيئة السكك الحديدية بتوفير بيئة عمل مناسبة واختبار المواتير بأجهزة حديثة قبل تركيبها بالجرارات، مشددا على عدم خروج أي جرار من الورش، إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية بما ينعكس إيجابيا على الخدمة المقدمة عبر القطارات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بورش الفرز للسكك الحديدية، تفقد خلالها ورش إصلاح وتجديد وصيانة الجرارات بمختلف أنواعها "هنشل والكندي والادترانز وEMD وGE".

وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزير تفقد ورش العربات الإسباني والفرنساوي وعربات النوم لمتابعة عمليات الصيانة الدورية وأعمال التجهيز اليومي لها وكذلك مغسلة القطارات، واطمأن على عمل شبكة الحريق بالورشة.

وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لتوفير قطع الغيار الأصلية وتقديم الدعم الفني للورش وتدريب العاملين بها.

والتقى وزير النقل بعدد من العاملين بالورشة، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وطالب الوزير العمال ببذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة لزيادة إنتاجية الورشة، مشيرا إلى أن العمال عنصر رئيسي في تطوير وتحسين منظومة السكك الحديدية خاصة مع تنفيذ الوزارة لمخطط شامل لتطوير هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.

يذكر أن ورش فرز القاهرة تعتبر من أقدم الورش بهيئة السكك الحديدية وأكبر الورش المتخصصة في الصيانة والتجهيز اليومي للجرارات والعربات، حيث تبلغ مساحتها نحو 235 فدانا، وتتكون من 5 ورش رئيسية هى ورش الجرارات والعربات الإسباني والعربات الفرنساوي وعربات النوم وعربات توليد القوى.