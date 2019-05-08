خاص| ارتفاع الخسائر في العام المالي الجديد بموازنة "نقل الإسكندرية"

السياحة تطلق حملة ترويجية بالشراكة مع "سي إن إن"

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي" على نسخة من مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2019-2020، والتابعة لموازنات الهيئات الاقتصادية بقطاع النقل والاتصالات والمعلومات، والتي بلغ إجمالي موازنتها 1.844 مليار جنيه.

ووفقًا لمشروع الموازنة التي حصل عليها "مصراوي"، فإن خسائر العام "عجز النشاط" زادت لتصل إلى 212.3 مليون جنيه، مقابل 120 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، بزيادة حوالي 92.3 مليون جنيه.

وبحسب مشروع الموازنة، زاد المبلغ المخصص للأجور بهيئة النقل بالإسكندرية خلال العام المالي الجديد، إلى 446.7 مليون جنيه، مقابل 376.5 مليون جنيه في موازنة العام الحالي.