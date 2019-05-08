يتبقى 429 قطعة.. تعرف على آخر موعد لحجز أراضي الإسكان بالطريقة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية من حجز قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا غدًا الخميس، الموافق 9 مايو الجاري، بعد أن تم فتح باب الحجز يوم 2 مايو الجاري لـ891 قطعة أرض، في 13 مدينة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، أعلنت لأول مرة في تاريخ وزارة الإسكان، طرح أراض مميزة وأكثر تميزًا بالنظام الإلكتروني، ويكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز أون لاين، وليس بنظام القرعة التي كانت تستخدم في التخصيص طوال الفترات السابقة.

وقال مصدر مسؤول في هيئة المجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من حجز 462 قطعة أرض، ويتبقى 429 قطعة أرض يمكن حجزها حتى نهاية غدا الخميس.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن معظم الأراضي التي تم حجزها كانت في مدينة الشيخ زايد والتي انتهت بالكامل، ثم القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.

ويتراوح سعر متر الأرض في مدينة الشيخ زايد بين 4645 جنيهًا وحتى 6495 جنيهًا للمتر، حيث تواجد بها 15 قطعة فقط، أما في القاهرة الجديدة فوصل سعر المتر إلى 6400 جنيه فتم طرح بها 237 قطعة أرض.

وانتهى أمس الثلاثاء، حجز قطع أراضي الإسكان المتميز، بعد أن تم فتح باب الحجز يوم 30 أبريل لـ1091 قطعة أرض، في 13 مدينة.