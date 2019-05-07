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    "درس في الحياة".. عمرو أديب يعلق على "ريمونتادا" ليفربول أمام برشلونة

    11:20 م الثلاثاء 07 مايو 2019
    "درس في الحياة".. عمرو أديب يعلق على "ريمونتادا" ليفربول أمام برشلونة

    الإعلامي عمرو أديب

    القاهرة - مصراوي:

    اعتبر الإعلامي عمرو أديب، تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بمثابة درس في الحياة.

    وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى دور النهائي بعد فوزه برباعية نظيفة على نظيره برشلونة الاسباني خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في إياب دور نصف نهائي البطولة.

    وكان ليفربول قد هُزم في الذهاب بثلاثية نظيفة ليعود ويُسجل رباعية في أرضه.

    وقال عمرو أديب عبر حسابه على "تويتر" عقب المباراة: "مين يقول فرقة مغلوبة 3 ومن غير صلاح تكسب أربعة، ريمونتادا غير عادية، مفيش مستحيل يا جماعة، كورة عجيبة، كورة قايمة على المجهود والتعب وعدم اليأس، بصراحة هو مش درس في الكورة هو درس في الحياة كلها".

    وأضاف أديب: "ليفربول في النهائي والعالم العربي كل وراه".

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    عمرو أديب فريق ليفربول الإنجليزي دوري أبطال أوروبا نادي برشلونة

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