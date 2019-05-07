مؤسسة "أونا" تُدين الاعتداء على مقر موقع صدى البلد

القاهرة - مصراوي:

تُدين مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع (مصراوي - يالاكورة - الكونسلتو) وجميع العاملين بها، بأشد العبارات، الاعتداء على مقر موقع صدى البلد، معلنة التضامن الكامل مع الزملاء حتى ترد لهم حقوقهم كاملة.

كان عدد من الصحفيين والعاملين بموقع "صدي البلد"، حرروا محاضر ضد المنتج أحمد السبكي، واتهموه بالاستعانة بـ11 بودي جارد والتعدي عليهم داخل مقر عملهم، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع الزملاء بمواقع مصراوي ويلاكورة والكونسلتو رفضه الكامل لمثل هذا الاعتداء على المؤسسات الصحفية والإعلامية التي تقوم بدورها الوطني والمهني، وطالب الجهات المعنية المتمثلة في نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام بحماية والدفاع عن حقوق الصحافة والصحفيين.

وتعرب مؤسسة أونا، عن ثقتها التامة في الجهات القضائية التي تتولى التحقيق في واقعة الاعتداء على الزملاء بموقع صدى البلد.

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من العاملين بالموقع، والذين أجمعوا أنهم فوجئوا باقتحام "السبكي" للمقر ومعه 11 بودي جارد، وتعدوا على الصحفيين والموظفين بالموقع، وحطموا بعض المكاتب بصالة التحرير.​