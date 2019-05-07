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    ضبط 55 سيارة مخالفة بالجيزة

    09:33 م الثلاثاء 07 مايو 2019
    ضبط 55 سيارة مخالفة بالجيزة

    جانب من الحملة (2)

    كتب- إسلام ضيف:

    شنّ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمحافظة الجيزة عدة حملات على مواقف النقل الجماعي وسيارات السرفيس بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية وبولاق الدكرور، وذلك لتحقيق الانضباط بشوارع المحافظة.

    وقال محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة -وفق بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مفاجئة على سيارات السرفيس والنقل الجماعي؛ للتأكد من التزامها بالتعريفات المقررة، وعدم استغلال المواطنين بزيادة التعريفة أو تقطيع المسافة، إضافة إلى التأكد من تراخيص وخطوط السير لسيارات السرفيس.

    وأشار رئيس جهاز السرفيس إلى أن الحملة التي شنها جهاز السرفيس على شوارع: ربيع الجيزي، البحر الأعظم، فيصل، ترسا، عز الدين عمر، وترعه الزمر، أسفرت عن ضبط 55 سيارة ميكروباص مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

    جانب من الحملة (1)

    مواقف النقل الجماعي سيارات السرفيس محافظة الجيزة محمود حسين

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